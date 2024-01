Leclerc rinnova con Ferrari | “Il meglio deve ancora venire”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prosegue l'avventura di Charlescon la. E' stato infatti annunciato dalla Scuderia di Maranello il prolungamento del contratto per il pilota monegasco. Si tratta di un accordo pluriennale anche se il team al momento non ha specificato l'esatta durata dell'accordo., 26 anni, si prepara così alla sua sesta stagione con la Rossa. Il via del campionato il 2 marzo con il GP del Bahrain, mentre la nuova monoposto verrà presentata il 13 febbraio."Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team - ha detto il team principal Fred Vasseur -.è parte della famigliada ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il DNA della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale ...