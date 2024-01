Lecco | arrestato il trapper Baby Gang

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 I carabinieri della Compagnia dihannoMouhib Zaccaria, il”, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. Il, nei giorni scorsi avrebbe sparato a un suo amico, ferito con un “colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra”. Lo si legge nell’ordinanza con cui i giudici della settima penale di Milano (presidente del collegio Marco Tremolada) hanno sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Misura cautelare relativa al processo con al centro la sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona ...