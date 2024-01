Lecce | Sticchi Damiani | «Il Var è da disciplinare | le 18 squadre…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le parole di Saverio, presidente del, sui possibili cambiamenti in Serie A. I dettagli Saverio, presidente del, ha parlato all’arrivo per l’assemblea di Lega Serie A. ASSEMBLEA – «Oggi sarà un’occasione importante per parlare con Gravina, la questione più urgente è quella dell’idea di abolire il diritto di veto. Significa che la Lega si toglierebbe qualsiasi potere in tema di riforme in favore della Federazione». 18 SQUADRE – «Sono profondamente contrario come tutti i 12 presidenti delle squadre medio-piccole. Non capisco perché togliere il sogno alle medio piccole di poter vivere la Serie A». VAR – «L’ho sempre trattata dal punto di vista delle regole. Ci sono alcuni aspetti che vanno disciplinati meglio, quando e come può ...