Le ultime verso San Siro | lo scozzese potrebbe giocare esterno | Urbanski tra le alternative Lollo a destra per lo squalificato Posch Idea Ferguson a sinistra | De Silvestri scalpita

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Thiago riflette, ragiona e sfoglia il mazzo delle opzioni a sua disposizione: ma il dubbio preminente, alla vigilia della gara esterna contro il Milan - preparata nella ‘calma’ di Casteldebole per due intere settimane - riguarda l’sinistro offensivo. Sì, va detto che tanto Karlsson quanto Saelemaekers saranno a disposizione del tecnico italo-brasiliano, ma le condizioni dei due giocatori fanno propendere per una loro esclusione dal primo minuto, con eventuali ingressi a gara in corso per provare a cambiare volto all’attacco. Lo svedese non assaggia il campo dal 31 ottobre, con la sfortunata e poco sfruttata chance che Motta gli diede in Coppa Italia; diil recupero del belga, che dopo avere saltato la trasferta di Cagliari si è prodigato in un recupero lampo, probabilmente accentuato dall’importanza che per l’...