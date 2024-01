Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 gennaio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Divese le aperture. In primis, il rinvio dei cortei anti Israele che volevano sfilare proprio nel Giorno della Memoria. In secondo luogo, la crisi del Mar Rosso: un conto da 100 milioni al giorno. Stangata sull'import e l'export per l'Italia. Infine, arriva per quattro milioni di partite Iva il concordato preventivo biennale. Si potrà definire in anticipo quanto pagare ed evitare controlli