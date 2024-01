Le prediche del don sono un romanzo

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Don Paolo Alliata è un sacerdote della diocesi di Milano di cui dirige dal 2019 l’Apostolato Biblico e che abitualmente mette a frutto la sua laurea in Lettere Classiche anche per divulgare Bibbia e Vangeli dalla chiesa di Santa Maria Incoronata, in corso Garibaldi, a due passi dal Bosco Verticale di Boeri. Un giovedì al mese parla di letteratura per aiutare, attraverso di essa, le persone a trovare risposte ai dilemmi della vita. Dalla serie d’incontri “Dove Dio respira di nascosto“ dello scorso anno è scaturito ora “L’amore fa miracoli - Tra le pagine dei grandi romanzi“ (Ponte alle Grazie) che raccoglie pagine nutrienti per l’anima e la testa di chi rifiuti di vivere la nostra superficiale contemporaneità, partendo dai suoi gusti di lettore.