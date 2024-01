Le passioni di Manon bruciano l’istante

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È con ’Lescaut’ di Giacomo Puccini che s’inaugura questa sera la Stagione lirica 2024 del Teatro Comunale (ore 20 al Comunale Nouveau, repliche fino al 31 gennaio), con la regia di Leo Muscato e la direzione musicale di Oksana Lyniv, al suo debutto in quest’opera. Sarà una prima volta anche per la protagonista, il soprano Erika Grimaldi, che canterà affiancata da tre colleghi maschili di primo livello: il tenore Luciano Ganci, il baritono Claudio Sgura, il basso Giacomo Prestia. "Nell’arco di pochi mesi – ci dice fiera Erika Grimaldi – ho avuto la fortuna di cantare a Bologna nell’ultima produzione dello storico Comunale (nell’Andrea Chénier’, sempre con Oksana Lyniv), poi nella ’Forza del destino’ qui, al Comunale Nouveau. Ed ora Puccini, per il centenario della sua morte". Quanto gli è legata? "Sebbene la mia carriera abbia ormai superato i 15 anni, di ...