Le Mu ?allaq?t | i canti delle tribù nomadi Gli “splendidi tesori” della poesia araba

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Federica Pistono* Lapreislamica è l’espressionesocietàantica, prima che l’Islam venisse a darle un nuovo volto e una nuova fede. In un periodo in cui i testi scritti presentavano ancora una scarsa diffusione, larappresentava un mezzo prezioso per ricordare e tramandare ai posteri gli avvenimenti importanti. Nell’ambitopreislamica s’inquadrano le Mu ?allaq?t, componimenti che costituiscono una sorta di canone poetico che ha avuto immenso prestigio fra gli Arabi e che vengono annoverati fra i capolavoriletteratura di ogni tempo. La prima edizione italiana dell’opera risale al 1991 (Le Mu ?allaq?t, a cura di D. Amaldi, Marsilio Editori), e riguarda le sette poesie più famoseraccolta. Nell’ultimo ...

Una direttiva dal Viminale invita a evitare la concomitanza tra cortei e celebrazioni per il 27 gennaio. Fadlun: "No ad altri casi Vicenza" ...Angelina Mango si racconta prima del Festival di Sanremo (è in gara con La noia): Ho un'unica paura. Per il resto, vedrete chi sono davvero.Manco a farlo apposta, alla sinistra del palco, verso l’ingresso della sala, una delle tante teche dello storico club raccoglie foto e reliquie di una loro serata di vent’anni fa: più o meno l’epoca ...