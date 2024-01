“Le ha tirato l’acqua addosso” Amici 23 | il gesto di Anna Pettinelli Lorella Cuccarini senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Haalla prof”.23, panico in studio. È successo davvero di tutto durante l’ultima registrazione di23 che andrà in onda domenica 28 gennaio 2024. Chi era presente ha raccontato di colpi di scena choc e qualche discussione un po’ troppo sopra le righe. Eppure c’è stato un momento in particolare che ha lasciato tutti. Agli occhi di molti si è trattato di un vero e proprio incidente inaspettato. >> “Così niente Serale”.23, Emanuel Lo avverte l’allievo top: è con un piede fuori dal programma, in un momento di discussione, hadel...