Le fantomatiche “rivelazioni del medico ONU” su grafene e luciferasi nei vaccini

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Circolano le condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) dove si vedono degli scienziati che lavorano con quelle che secondo la narrazione complottista di chi ha confezionato il filmato sarebbero delle strutture didestinate alla produzione deiCovid, modificabile nei nostri corpi attraverso le onde radio. Il tutto è accompagnato dall’intervista a due sedicenti esperte: Sladjana Velkov, definita come unche avrebbe «lavorato per le Nazioni Unite in Macedonia e Kuwait» già nota negli ambienti No vax; e una presunta «ex dipendente della compagnia Pfizer». Come hanno spiegato i colleghi di Facta nella loro precedente analisi si tratta di due personaggi poco attendibili e le referenze a loro attribuite non sono verificabili. Ma basta un minimo controllo al contesto degli esperimenti sul presunto ...