Le emissioni del desflurano sono un ostacolo verso la neutralità carbonica

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024)non è un nome familiare alla maggior parte delle persone, eppure i venti milioni di europei e i quaranta-cinquanta milioni di statunitensi che ogni anno si sottopongono a un intervento chirurgico ci hanno probabilmente già avuto a che fare. Si tratta infatti di un gas anestetico per inalazione comunemente impiegato per indurre e mantenere l’anestesia nei bambini e negli adulti, sia in ospedale che negli ambulatori. L’Unione europea ha deciso di limitarne l’uso, così come hanno già fatto alcuni Paesi. Il motivo è che ilè un gas serra (come il metano o l’anidride) il cui potenziale di riscaldamento globale è duemilacinquecento volte superiore a quello della CO2: utilizzarlo in un intervento chirurgico di sette ore comporta all’incirca le stessedi un viaggio in auto di ...