Le cose per cui vale la pena vivere Il racconto di Nigro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Filippo, uno dei più interessanti attori italiani, porta in scena al Teatro Sociale “Every brilliant thing“ domani alle 20.30. Undi autofiction scandita da "liste diper cuila", una pièce partecipativa che coinvolge gli spettatori: grazie alla loro risposta, alla temperatura emotiva e alle reazioni che ogni sera si creano in teatro, lo spettacolo non è mai lo stesso, può essere ogni sera diverso. “Every Brilliant Thing“ è un’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 assieme a Jonny Donahoe. Info www.teatrosocialecomo.it.

La corte d’Appello di Milano cambia l’accusa per l’ex direttore generale dell’Asst di Vimercate Pietro Caltagirone, per il suo braccio destro finanziario Isabella Galluzzo e per l’allora responsabile ...L’amministrazione ha investito risorse proprie per un ammontare di 88.000 euro, grazie alle quali viene aumentata la sicurezza nei plessi scolastici dei tre istituti comprensivi del territorio. Una ...Filippo Nigro porta in scena al Teatro Sociale "Every brilliant thing", una pièce partecipativa che coinvolge gli spettatori in un racconto di autofiction. Lo spettacolo, diverso ogni sera grazie alle ...