Le compagnie a caccia di 5 000 addetti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Leaeree si preparano alla stagione estiva con nuovi collegamenti da Malpensa dove nel frattempo le aziende aeroportuali hanno avviato la ricerca di personale da occupare nei vari servizi in vista dell’incremento di traffico. Si parla di circa 5.000 posti disponibili per i quali si cercano. Intanto sono annunciati nuovi collegamenti con le mete vacanziere, in particolare easyJet e Ryanair stanno definendo la loro programmazione con alcune novità. Gran Canaria e l’aeroporto di Sitia sull’isola di Creta sono le nuove destinazioni da e per Malpensa annunciate nei giorni scorsi da easyJet che incrementa quindi i collegamenti operativi a partire dalla prossima stagione estiva. Il volo diretto da Malpensa per l’aeroporto cretese di Sitia sarà settimanale, ogni sabato, a partire dal 29 giugno, mentre già dal 31 marzo sarà attivo il volo, ogni ...