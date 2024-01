Le aziende travolte | Ripartire è difficile Senza aiuti concreti rischiamo il collasso

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le tracce di quella notte non le ha spazzate via il tempo. Le braccia hanno spalato il fango, ma ancora non si è tornati alla normalità. "Ce la faremo forse tra un paio di mesi". Luigi Micheli, che con la moglie Daniela è al timone dell’azienda agricola Il Piastrino di Vinci, non se lo dimentica l’incubo di quel giovedì notte maledetto. Era il 2 novembre, il torrente Vincio esondava e il fango travolgeva cantina e magazzino. Buttato al vento il lavoro di un anno intero con 18mila bottiglie svendute a causa dell’etichetta danneggiata dall’acqua. Pompe, mezzi, motori, tutto andato. "Ci siamo rimessi in moto, anzi, non ci siamo mai fermati – racconta Micheli –. Abbiamo fatto la richiesta per i ristori il mese scorso, ma non ci aspettiamo granché. I danni ammontano a 200mila euro, non ci illudiamo. Ogni aiuto da parte della Regione sarebbe miracoloso, ma so che in Emilia Romagna le ...