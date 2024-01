Lazio-Napoli | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Attesa per il primo dei due big match della 22ª giornata del campionato di Serie A:si preparano a scendere in campo all’Olimpico in un match che non ha bisogno di presentazioni. La corsa Champions League è sempre più emozionante e tante squadre sono in corsa per i primi quattro posti della classifica. La squadra di Sarri è in forma ed è reduce da quattro vittorie consecutive, la compagine di Walter Mazzarri dal successo contro la Salernitana. Fantacalcio Consigli Fantacalcio, 22ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare Ledi(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; ...