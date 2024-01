Lazio-Napoli | Mazzarri possibile sorpresa sul modulo

La 22esima Giornata mette alla prova la concentrazione degli azzurri : Mazzarri in allarme per la diffida di sei elementi chiave in vista di ... (napolipiu)

dopo il trionfo in Supercoppa in Arabia Saudita, l'Inter si rituffa in campionato: non più da capolista, ma solo perché la... (calciomercato)

La rincorsa al quarto posto e al pass per la Champions League segna tutta la 22esima giornata di Serie A, a partire dal match clou in programma... (calciomercato)

Buone notizie in casa Lazio : Valentin Castellanos sarà disponibile per la sfida di campionato contro il Napoli . La Lazio di Maurizio Sarri ... (forzazzurri)

Manca dal 25 novembre, all’esordio di Mazzarri in panchina, la vittoria in trasferta del Napoli . Poi, tre partite fuori casa con altrettante... (calciomercato)

“Napoli-Lazio è una crocevia per la Champions - ha detto l’ex capitano e bandiera del Napoli Giuseppe Bruscolotti a Radio Martenel corso di Marte Sport Live –, perché è una gara che può dire tanto per ...Prosegue la vendita dei biglietti per il match Lazio-Napoli, in programma domenica 28 gennaio. Nonostante la squalifica della Curva Nord e dei due Distinti, agli abbonati è stata data la possibilità d ...L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della trasferta contro la Lazio. Secondo l’ emittente televisiva potrebbe giocare titolare Piotr ...