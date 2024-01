Lazio-Napoli domenica 28 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

apre così l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli oggi in edicola. Con l'emergenza in tutti i settori per Lazio-Napoli, per l'allenatore azzurro è arrivato "il momento del faccia a faccia della ...Come riporta AgiproNews, manca dal 25 novembre, all’esordio di Mazzarri in panchina, la vittoria in trasferta del Napoli. Poi, tre partite fuori casa con altrettante sconfitte e uno zero alla casella ...Si avvicina la sfida tra Lazio e Napoli che è uno scontro diretto per inseguire un posto in Champions League. La sfida di domenica all'Olimpico sarà anche la partita delle assenze. Tanti i big che ...