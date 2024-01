Lazio | Castellanos definitivamente in gruppo | Thauvin rivela | Potevo andare ai biancocelesti

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma 25 gennaio 2024 - Continuano i lavori in casain vista del big match di domenica sera quando iospiteranno il Napoli nel big match delle ore 18. Nella giornata di ieri Maurizio Sarri ha riabbracciato il Taty, pronto a guidare l'attacco biancoceleste, dopo essersi fermato nel derby di Coppa Italia per una lesione all'adduttore sinistro. I controlli degli ultimi giorni hanno dato il via libera al rientro ine anche oggi è rimasto ad allenarsi con la squadra. Per Sarri è una vera e propria lieta novella, visti gli stop per Immobile e Zaccagni a causa della squalifica patita in Supercoppa Italiana. Lo stop imposto per motivi disciplinari stanno permettendo all'esterno ex Verona di tirare un po' il fiato dopo gli sforzi contro Roma e Lecce, che ne hanno pregiudicato la presenza ...