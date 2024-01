Lazio | Cambiaghi nel mirino | tra Empoli e Atalanta | la situazione

Empoli, il presidente Fabrizio Corsi non vuole lasciare nulla di intentato per mantenere la massima categoria. Ecco il colpo di mercato!L’Empoli non vuole sfigurare a Torino nell’anticipo di Serie A Davide Nicola vuole conquistare la salvezza quanto prima ed una fetta importante passa dalla sfid ...Calciomercato Lazio: Cambiaghi è il profilo ideale per la Lazio per costi ed età, ora una nuova offerta per convincere l’Atalanta Per Il Messaggero la Lazio ha deciso: è Cambiaghi l’obiettivo primario ...