Lavoro | attivato “Fondo Innova” Cisal-Anpit per formazione professionale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Caserta. Il ministero delhail “”,Paritetico InterNazionale per lacontinua dei quadri e dei dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi Imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché per ladei dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni. Costituito da, “” servirà a finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le predette parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e ...

Un Comune sempre più connesso con i propri cittadini. Attivo il nuovo canale WhatsApp del Comune di Montefiore Conca. Uno spazio dinamico e completamente gratuito che aiuterà l’amministrazione comunal ...I militari potranno perfezionare ed aggiornare costantemente la loro preparazione, per effettuare ispezioni sui cantieri, svolgendo un’attività preventiva e parteciperanno, in qualità di relatori, a ...Condividiamo con loro metà delle ore da svegli ma spesso sono tutt’altro che rassicuranti: ecco perché i colleghi di lavoro sono cruciali per il nostro benessere ...