L’Australia day ai tempi di Hamas | l’inevitabile passaggio da festa della patria a “Invasion day”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono passati trentasei anni da quando i Midnight Oil cantavano «How can we dance when our earth is turning, how do we sleep while our beds are burning», hit anni Ottanta dedicata alle popolazioni aborigene usurpateloro terra. Il 26 gennaio si celebraday, commemorazione dello sbarco a Sidney Cove dei coloni inglesi caratterizzato da violenze e uccisioni. Tanto che le popolazioni native lo hanno ribattezzatoday. La giornata è infatti sempre stata divisiva, ma quest’anno lo è di più. Le posizioni sono sempre più polarizzate. Da una parte la forte spinta all’ibridazione dell’evento, tra le cause globali e locali, dai palestinesi agli indigeniPapua Occidentale annessa all’Indonesia e un sostegno mediatico intriso di politicamente corretto; dall’altra la difesa disperata e inefficace di ...