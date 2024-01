L’aumento delle pene per i pirati informatici e gli obblighi per le PA

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) C’è sempre questo doppio binario: da un lato c’è chi fa la lotta al cybercrime, dall’altro c’è chi – invece – cerca a tutti i costi di ingannare i controlli. Molto spesso – e questo, purtroppo, lo evidenzia l’esperienza – è molto complesso risalire alle identità dei criminali, le cui azioni sono spesso schermate da reti nascoste, da indirizzi IP fasulli, da una serie di misure preventive che non permettono l’associazione tra il reato e il suo responsabile. Anche le richieste di riscatto che le gang di cybercriminali espongono alle vittime dei loro reati sono effettuate con la massima attenzione. Per questo, dunque, raddoppiare leper i cybercriminali è sicuramente una forma di deterrenza, ma potrebbe – alla lunga – essere fine a se stessa se non si implementeranno correttamente le azioni che portano gli enti preposti a individuare le ...