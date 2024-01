Latina Giornate della Memoria | le iniziative dell’ente pronviale al “Museo storico di Piana delle Orme”

LATINA – Quasi 1700 studenti hanno visitato in questi giorni il Museo Storico di Piana delle Orme per conoscere la durezza con cui guerra ha colpito 80 anni fa anche la nostra provincia, per preparar ...L’emergenza influenza è ormai alle spalle, si torna a giocare davanti al pubblico amico per un match impegnativo in cui i punti in palio che potrebbero valere doppio nella corsa verso la salvezza. Nel ...Dove la sua Iole vive ancora oggi, trascorrendo le giornate a Latina in compagnia della figlia Elsa e del genero Almo. E ogni tanto non manca neanche qualche gita fuori porta a Bologna, dove si reca ...