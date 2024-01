Lastre di Eternit e rifiuti di plastica Scoperti dai Forestali in un bosco

(Di venerdì 26 gennaio 2024) GAMBOLÒ Scarti di alluminio accoppiato, materiale plastico e frammenti didi copertura in. Li hanno trovati i carabinieridi Mortara in undi superficie boschiva di 4.500 metri quadrati di proprietà della Sa.L.Po., azienda che opera nell’ambito della lavorazione delle polveri di alluminio con sede a Gambolò in strada Morsella, al confine con la frazione Cattanea di Mortara. A consentire la scoperta sono stati gli effetti dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lomellina alla fine dell’agosto 2023 provocando la caduta di alberi ad alto fusto di ragguardevoli dimensioni. Proprio l’esposizione delle radici ha smosso il terreno in modo tale da fare affiorare iche una mano al momento ignota aveva interrato. Gli accertamenti dei...

