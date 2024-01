L' assist di Elly Schlein ad Hamas | ecco che cosa scorda la mozione del Pd

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Due popoli, due Stati, due Pd. Una fatica enorme, per quelli del Nazareno. Il compito di ieri era «redigere unaunitaria sul Medio Oriente». Spunta di qua, togli di là, cancella quello, metti questo, e alla fine è uscito fuori un pastrocchio che se governassero loro manderebbe a sbattere premier e ministri davanti alla comunità internazionale. La, comprensibilmente, ne era felice, e quando le ricapiterà più. Anche perché a lei piacciono le parole difficili, faticose, negatrici l'una dell'altra. Et voilà, i giochi sono fatti. Hanno tirato fuori unache al più sarà inservibile perché piena di concetti irrealizzabili e anche di errori grossolani. A dover mettere d'accordo tutti quelli che la pensano all'opposto tra di loro ci vuole molta fantasia. E loro indubbiamente ce l'hanno... Per la serie il compromesso ...

Alcuni brani tratti dall'articolo sulla vicenda Schlein, scritto da Fabrizio Roncone e pubblicato ieri dal Corriere della SeraQuella di ...La solitudine di Elly Schlein dentro il Pd non è più materia per un retroscena. È un fatto. È cronaca. Sappiamo che le stagioni di grazia, in politica, vanno e vengono. Quella di Elly — ad appena diec ...La segreteria dem dal seminario di Gubbio: «Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge, come quella per assicurare un fine vita dignitoso. In Veneto un’occasione persa» ...