L’Asl in viale Sardegna Il contributo del Comune

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ildi Siena accoglie con favore i passi in avanti compiuti dalSud Est per la trasformazione dell’edificio didella Provincia in struttura socio-sanitaria: l’Azienda sanitaria ha infatti pubblicato l’atto, firmato dal direttore generale Antonio D’Urso, che indice una procedura di gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione lavori del Lotto 1 dell’intervento denominato ’Casa della Comunità e Distretto– Siena’. La procedura attuale poggia sull’accordo interistituzionale, firmato il 9 agosto scorso, che prevede una ’triangolazione’ di interventi, con modifica delle previsioni urbanistiche sugli immobili di(originariamente destinato a sede della Provincia), ...