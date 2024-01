Laser CO2 frazionato | la strategia rivisitata per il ringiovanimento del viso e del collo

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Oggi il chirurgo plastico ed il medico estetico hanno a disposizione numerosi dispositivi e tecnologie che permettono di offrire al paziente soluzioni innovative alle varie problematiche. Tra queste un ruolo fondamentale è svolto dalCO2; la tecnologia esiste ormai da decenni, ma oggi possiamo proporla in maniera assolutamente innovativa. IlCO2 ablativo, cioè in grado di rimuovere tessuti Il CO2 è unablativo, cioè in grado di rimuovere tessuti, eseguire dermoabrasione più o meno aggressiva, ma grazie alla possibilità di frazionare letteralmente il raggio, se ne riduce drasticamente la aggressività, ma nello stesso tempo se ne esaltano altre proprietà. IlCO2diventa a questo punto capace di essere meno aggressivo in superficie, ma riesce ...