Lascio il Liverpool Terremoto-Kloop e tam-tam impazzito in Serie A

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Addio. L'annuncio a sorpresa del tecnico tedesco Jurgen Klopp manda in depressione i tifosi dei Reds ed esalta, sui social, quelli del Milan che sognano nell'approdo del "mago" a Milanello. Ipotesi suggestiva, certo, ma con un paio di ostacoli non da poco: in Inghilterra l'ex allenatore del Borussia Dortmund è arrivato a percepire 19 milioni l'anno dopo vari rinnovi a partire dall'approdo ad Anfield, nel 2015. Secondo, Klopp si è detto "senza energie" e ha spiegato che molto probabilmente avrà bisogno di prendersi un anno sabbatico. Difficilissimo, dunque, vederlo su un'altra panchina il prossimo giugno. Di sicuro, ha letteralmente giurato, non allenerà nessuna squadra di Premier League. Troppo grande il legame con il, troppo folle l'amore che lo lega ai tifosi della Kop, il settore più caldo del tifo di Anfield, amore che va ben ...