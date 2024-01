Las Palmas vs Real Madrid – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Iltornerà in testa alla classifica della Liga se eviterà la sconfitta nell’intrigante sfida di sabato 27 gennaio pomeriggio con il Lasall’Estadio Gran Canaria. I Los Blancos hanno vinto per 3-2 contro l’Almeria lo scorso fine settimana, mentre il Las, squadra di alto livello, entrerà in campo dopo la vittoria per 2-0 sul Rayo Vallecano. Il calcio di inizio di Lasvsè previsto alle 16:15 Anteprima della partita Lasvsa che punto sono le due squadre LasLa forma del Girona nella Liga in questa stagione ha rubato molti dei titoli dei giornali, ma anche il Lassta vivendo un’eccellente campagna ...