Las Palmas-Real Madrid | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lasè una gara valida per la ventiduesima giornata dellae si gioca sabato alle 16:15: tv,Il Las, dopo il Girona, è la squadra che ha maggiormente colpito in questo stagione nellaspagnola. Trentuno punti per i padroni di casa che puntavano all’inizio dell’anno ad una salvezza che è cosa fatta. Anzi, visti i cinque punti di distacco dalla zona Europa si potrebbe anche pensare a qualcosa di più importante. Ma forse è meglio andare con i piedi di piombo. Bellingham (AnsaFoto) – Ilveggente.itDi certo non può andare con i piedi di piombo ildi Carlo Ancelotti, che ha vinto la scorsa settimana contro l’Almeria tra polemiche infinite per alcune ...