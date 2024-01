L’Andrea Costa piange Mai così in basso | dobbiamo reagire»

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È un’Andreaa due volti quella che nel secondo tempo di Padova ha mostrato il suo lato peggiore. Dall’ottimo primo tempo, fino al +22 toccato in avvio di terzo quarto, i biancorossi si sono sciolti con un secondo tempo da un complessivo 60-28 che ha portato alla quinta sconfitta consecutiva (oltre naturalmente al rovesciamento della differenza canestro con la stessa squadra patavina). "Difficile trovare le parole se non scusarmi con tutti i nostri tifosi, in primis quelli che sono venuti in trasferta – è il commento del tecnico Emanuele Di Paolantonio (foto) – perché abbiamo fatto un secondo tempo indecoroso, che manca di rispetto a noi stessi, ai nostri tifosi e alla pallacanestro in generale. È stato delittuoso buttare via il miglior primo tempo della stagione, dove invece eravamo compatti. Questo è il nostro momento piùdella stagione, ...