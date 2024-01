L’analisi del coach | Loro più aggressivi e continui | non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato» Banchi | Una sconfitta che brucia Fatale il black out nel terzo quarto»

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)a fine partita di Lucanon nasconde un certo rammarico per una prestazione che la Virtus ha disputato ad un buon livello per tre periodi, perdendo il filo del discorso nella fase centrale della gara. "E’ stata una partita che il Fenerbache ha giocato con maggioretà per tutti i 40 minuti – spiega il tecnico bianconero –. Siamo davvero dispiaciuti per il modo in cui siamo entrati in campo nelperiodo, come prevedibile con l’urgenza di migliorare qualcosa a livello difensivo. Perché, ovviamente, nei primi 20 minutisofferto la presenza sotto canestro di Motley poi, nelperiodo, il livello dellatà, la crescita, la maggiore fisicità che nonsuperato come previsto e come ...