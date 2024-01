L'Algeria tenta un approccio per Zidane | la risposta dell'allenatore

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Come si apprende dall’Equipe, la nazionale algerina, uscita clamorosamente dalla recente Coppa D’Africa, è in cerca di un...

Hervé Renard, riferisce L'Equipe, è il candidato numero uno a diventare il nuovo ct dell'Algeria dopo l'addio di Belmadi, autore di un vero e proprio flop in Coppa d'Africa. Renard ha battuto ...Dramma sfiorato in Coppa d'Africa. Il centrocampista dell'Egitto Emam Ashour ha rischiato la vita dopo aver tentato una capriola acrobatica in allenamento: è caduto sbattendo la testa ed è stato ...Mauritania - Algeria 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della terza giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2024.