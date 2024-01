La vittoria di Sinner al microscopio | Ho imparato da Wimbledon

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'altoatesino ha battuto il numero uno al mondo con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Per la prima volta si gioca una finale di Slam. Nel dopo partita analizza come è andata in campo. Interessanti anche le parole di Djokovic

" E' stata una partita durissima , ho iniziato molto bene e per due set lui ha fatto degli errori, dando la sensazione di non stare bene. Io ho ... (feedpress.me)

Un punto storico. Sono le 18.10 a Melbourne (8.10 in Italia), quando Sinner batte Djokovic in semi finale agli Australian Open . Un risultato storico ... (ilgiornaleditalia)

“Per me significa molto aver battuto Djokovic , ma il torneo non è finito: domenica c’è una finale. Sapevo che oggi era una semifinale e che non ... (sportface)

Nonostante l'impresa, il tennista altoatesino non potrà raggiungere le prime due posizioni in classifica. Possibile invece il sorpasso a Medvedev ... (ilgiornale)

Una vittoria, quella di Melbourne, costruita al microscopio, se così si può dire, ovviamente giocando decine e decine di partite, per migliorarsi ogni volta e alzare sempre più l'asticella. Sinner sa ...Sinner è stato in grado di conquistare gli ottavi in tutti ...Francesca Schiavone e Flavia Pennetta e Matteo Berrettini. Con la vittoria contro Alcaraz a Pechino ha raggiunto, come detto, la quarta ...Jannik Sinner batte Novak Djokovic e si qualifica per la finale degli Australian Open. Il tennista azzurro ha superato in quattro set il numero uno al mondo con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 ...