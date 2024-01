La telecamera mostra “il villaggio” stringersi a questa mamma dopo l’interruzione di gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La content creator Tessa Truman ha condiviso su TikTok un video della suadi sicurezza, la qualeil vicinato farle visitaun intervento di interruzione diextrauterina. La tiktoker, che era al primo trimestre di, aveva un giorno iniziato ad accusare malessere diffuso. Parlando a Today.com, Truman ha raccontato: “Sentivo nausea, così sono andata in bagno, e ho iniziato a vedere nero”. In quel momento il fidanzato della donna, Brandon Newton, ha chiamato il numero di emergenza 911, soccorrendo la fidanzata: “Mi ha presa quando sono svenuta per circa 20 secondi”. In ospedale, i medici le avevano trovato unaextrauterina: “Il feto si era impiantato e stava crescendo in una tuba di Falloppio. È cresciuto talmente tanto che ha iniziato ...