La storia tra la AEW e Ogogo continua | Firmato un rinnovo di contratto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Anthony, ex boxer olimpico, è il primo vero e proprio wrestler “100%” prodotto in AEW. Nonostante abbia poche apparizioni on screen,ha avuto anche feud importanti come quello con Cody Rhodes. Era in scadenza dima il Patron Tony Khan gli ha offerto di rinnovare il. In una recente intervista ha dichiarato tutta la sua gratitudine. FOCUS “C’è una differenza grande tra lavorare nelle indie e stare in AEW. Sono in una sorta di limbo dove so che Tony ha visto qualcosa in me, ho questa aura perchè ho fatto cose nella vita reale che gli altri non hanno mai fatto. Ma poi penso che non ho esperienza. Cosa dovrei fare? Fare il giro delle indipendenti? Poi c’è da dire che è diverso lottare davanti a 100 e 5mila persone. Voglio smettere di essere paziente, voglio l’occasione giusta per ...