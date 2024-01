La stampa estera celebra Sinner | “Ha indicato la via ai giovani e posto fine all’era di Djokovic”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una mattinata che sicuramente entra nella storia del tennis tricolore. Jannikè il primo azzurro ad arrivare in finale agli Australian Open e lo fa in grande stile, battendo in quattro set il numero uno al mondo Novakin semifinale. Domenica l’altoatesino si giocherà il titolo con Daniil Medvedev. Se nel Bel Paese l’esaltazione è ovviamente tantissima, in tutto il mondo arrivano lezioni per il numero quattro al mondo. A partire dalla Francia: “Il re è caduto. Un gap impossibile da colmare contro un giocatore che lo aveva già dominato due volte alladella scorsa stagione” le parole de l’Equipe. Su Marca invece leggiamo: “si prende la corona australiana dache perde dopo 2195 giorni. Gli spettatori si sono resi conto di stare assistendo a ...