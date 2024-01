La sorella di Perla interviene sui social e si scaglia contro Beatrice Luzzi

Cecilia Rodriguez ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2015 ed insieme a Brice Matinet sono stati l'Adamo ed Eva della Playa Desnuda. Su questa speciale spiaggia, i due ...In un post su Facebook, nel quale commenta il nuovo decreto con il quale si consente ai sindaci dei Comuni fino ai 15mila abitanti di candidarsi per la terza ...Ha raccontato del rapporto con suo padre, del fatto che per un anno non gli parlò e che fu la sorella a fargli fare pace. Papà Gianni, in lacrime, ha detto: "Per me sei un campione, Marco. Ti voglio ...