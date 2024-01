La Sir Susa si prepara a giocare la ’final four’

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Manca poco alla final four della Coppa Italia, nel fine settimana le protagoniste si daranno battaglia per conquistare il trofeo. Milano, Monza e Trento, contenderanno alla SirVim Perugia questo titolo da inserire in bacheca. Dalle dichiarazioni alla vigilia dei block-devils si evince la grande concentrazione e il rispetto per le avversarie. Così l’allenatore Angelo Lorenzetti: "In questi eventi si gioca in palazzetti sempre gremiti e si vive in un ambiente sempre molto piacevole. Noi cercheremo con tutte le nostre forze di restare a Bologna un giorno in più. In questa stagione, come ho detto altre volte, andiamo a caccia di finali, quella della coppa Italia è una opportunità che abbiamo in questo senso e cercheremo di raggiungerla in campo con tutte le nostre qualità". Il capitano Wilfredo Leòn aggiunge: "Proveremo ad andare al massimo dal primo fino all’ultimo ...