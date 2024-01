La Serie A Riflettori domenica su Brescia-Pistoia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tutte in campole lombarde per la terza giornata di ritorno del campionato diA con i biancorossi dell’Olimpia Milano che ospitano al Forum (ore 17) la Dinamo Sassari del nuovo coach appena arrivato Nenad Markovic con la possibilità di reinserire Mirotic nel roster. La capolista solitaria Germaniinvece attende al PalaLeonessaed aprirà il turno giocando alle 16.30. A chiudere la giornata invece ci sarà il derby tra Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese alle 19.30 al PalaRadi. S.P.

Marchisio: «Razzismo problema culturale non solo in Italia». Poi propone una possibile soluzione: le parole Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchi ...Il campionato di serie B2 si prende due settimane di pausa. Due settimane nelle quali i riflettori si accenderanno sulla prima fase della Coppa Italia di categoria ...Nel cuore della stagione sportiva, la Nuova Florida si ritrova sotto i riflettori con un recente cambio di allenatore. Marco Scorsini, ex giocatore di Ternana e Cavese, è subentrato al tecnico uscente ...