“La Scuola del Guanto” | l’arte dei guantai napoletani a New York

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Ladel” sarà all’Istituto di Cultura Italiana di New, sito in Park Avenue (686 Park Avenue), un evento che ha già riscosso un grande successo in Italia. La manifestazione, programmata in occasione di LINEAPELLE New2024, è stata organizzata in collaborazione con Chiroteca Business Network, la nuova rete costituita da imprese come Gala Gloves, Artigiano del, Andreano, Gargiulo Leather ed a cui aderiscono la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli, l’Unione Industriali di Napoli e LINEAPELLE, che ha l’obiettivo di promuovere e tutelare quest’antica e nobile arte. Il giorno 30 gennaio gli appuntamenti centrali dell’iniziativa. Dalle ore 11 AM alle ore 18 PM è organizzato, presso l’Istituto di Cultura Italiana a New, un workshop, dedicato agli ...