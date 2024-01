La scelta è fatta | se ne va | Juve | che mazzata per i tifosi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lantus ha deciso di cedere il proprio giocatore per un’offerta monstre: isono sotto shock,tremenda. La stagione sta andando a gonfie vele per lantus che, seppur con una gara in più, si gode il primo posto in classifica davanti all’Inter, dove vi resterà fino allo scontro diretto, e in semifinale di Coppa Italia.ntus,: il giocatore andrà via, cheper i(LaPresse) – Cityrumors.itI bianconeri hanno tanta voglia di tornare ad alzare un trofeo dopo due anni di digiuno ed il prossimo anno, salvo clamorosi disastri sportivi, ci sarà il ritorno in Champions League. Lantus vuole ritornare a dettare legge e sta iniziando a gettare le basi per il futuro anche dal ...