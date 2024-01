La rivoluzione di Fleximan

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gli agricoltori tedeschi e francesi paralizzano le città, ribellandosi ai governi che impongono sempre nuovi sacrifici. In Italia siamo ancora più vessati, ma non succede niente. Quando faremo la?Mino Forresivia email Gentile lettore, gli italiani in quanto popolo unitario non hanno mai fatto una, come saprà. In un rapido excursus storico direi che le uniche rivolte nello Stivale sono quella dei romani per cacciare il settimo Re di Roma nel 509 a.C., poi i Vespri siciliani nel 1292 contro i francesi, a Napoli nel 1647 con Masaniello, ancora a Napoli nel 1799, e infine le effimere Repubbliche di Roma e di Venezia nel 1848 ispirate dal Risorgimento. Un po’ poco per 2500 anni di Storia. Però possiamo vantare un’ottima vena satirica che ha bersagliato il potere in varie epoche. Durante il fascismo fioccavano le barzellette sul Duce ...