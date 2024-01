La repressione degli ebrei negli anni dello stalinismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il rapporto fra ebraismo e comunismo è assai articolato. A tutte le contraddizioni appena ricordate, bisognerebbe aggiungere l’identificazione frae bolscevichi portata avanti dalla propaganda zarista prerivoluzionaria, che dipingeva entrambi come internazionalisti nemici della nazione russa. È sempre difficile ridurre a una causa sola un fenomeno complesso. La regola vale anche per l’antisemitismo sovietico, che risente di cause storiche, sociologiche, politiche, economiche, religiose e di psicologia sociale. Dovendo, però, cercarne un fondamento ideologico, lo si può facilmente riscontrare nel tradizionale antigiudaismo dei grandi sguardi universalistici europei; dal cristianesimo all’Illuminismo, fino, appunto, al bolscevismo. La critica è sempre la stessa: glisi separano dalla società perché si sentono diversi dagli altri, moderna ...