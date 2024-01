La principessa Beatrice potrebbe prendere il posto di Kate Middleton

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I reali inglesi si trovano ad affrontare una vera e propria crisi dopo il ricovero di. La moglie del principe William è stata operata all’addome per un intervento programmato. L’opinione pubblica è scossa dai lunghi tempi di ripresa di cui avrebbe necessità. A ciò si aggiunge la questione di salute di re Carlo III. Facendo il punto della situazione, la monarchia snella di re Carlo IIItrovarsi in difficoltà nelle prossime settimane., ladi Galles, sarà assente da ogni evento ufficiale fino a Pasqua. Re Carlo III, invece, si ritirerà per circa una settimana per affrontare un trattamento alla prostata. Il principe William, che è il diretto successore, non sarà operativo, perché ha deciso di cancellare tutti gli impegni e dedicarsi alla ...