La prevendita Un centinaio di tifosi seguiranno gli amaranto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prosegue laper la gara Olbia-Arezzo, in programma domenica 28 gennaio alle ore 14 allo stadio Bruno Nespoli. L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è possibile online su ciaotickets.com (https://www.ciaotickets.com/ it/biglietti/olbia-arezzo) e all’interno del punto vendita Tabaccheria Corsi in via Trasimeno 31, ad Arezzo, dalle 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 20 fino a sabato mattina. Il pomeriggio di sabato invece dalle 16 alle 19,30. Il costo del biglietto del settore ospiti è di 13 euro. Si prevede che saranno almeno unchel’Arezzo nella seconda trasferta sarda della stagione. Un’altra dimostrazione di affetto verso la squadra.