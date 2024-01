Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ««È giunto il momento di dichiarare l’diun crimine». Inizia così l’articolo scritto da Narges Mohammadi per la Cnn dalla prigione di Evin, Teheran, dove è incarcerata per la sua lotta contro l’delle donne e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Ed è questo il senso della lettera che ha inviato direttamente al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e che il Corriere della Sera riporta in esclusiva italiana. Mohammadi sta scontando numerose condanne tra cui quella per “diffusione di propaganda” contro ilper un totale di oltre 12 anni. ...