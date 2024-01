La pistola di Meloni è la pubblicità Rai Staffetta Sergio-Rossi Si anticipa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Salvini le ha caricato lala tiene nel cassetto. La vera arma della premier è la. E’ quella che può consegnare alla Rai, innalzando lo storico tetto del sei per cento. L’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'ultima in ordine di tempo è il colpo di pistola partito a Capodanno partito D alla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo . Ma ... (vanityfair)

La notizia dello sparo dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo tiene banco non solo in Italia. dalla BBC a El País, da Le Figaro al De ... (ilfattoquotidiano)

scarica il deputato con la pistola ma difende Matteo Salvini e il bavaglio , anche se ci tiene a sottolineare che non è un’iniziativa del suo governo ... (ilfattoquotidiano)

Editori terrorizzati da un possibile innalzamento del tetto pubblicitario Rai che si ripercuote anche sui quotidiani e sulle partecipate. A maggio previsto l'avvicendamento a viale Mazzini ...Il bonus Meloni 2024, noto anche come Bonus 160 Euro, rappresenta un esonero dall’Assicurazione contro gli Infortuni e per la Vecchiaia dei lavoratori dipendenti (IVS). Questo bonus, applicato in ...fu ferita alla coscia dopo uno sparo partito da una pistola che è risultava regolarmente detenuta da un altro deputato sempre del partito della premier Meloni, Emanuele Pozzolo. (Avvenire) Ventitré ...