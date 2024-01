La Pisana presenta le strategie e le risorse per gli Spazi Attivi nel 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio– La Regione Lazio, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi dedicati a innovatori, creativi, startup e MPMI, ha programmato un investimento complessivo di 34 milioni di euro sulla Rete, a cui si aggiungono altri 8 milioni di euro per il programma di accelerazione d’impresa e sostegno finanziario a progetti ad alta intensità tecnologica “Technology Transfer Lazio”. In particolare, nelè previsto un investimento attraverso i fondi comunitari PR FESR 2021-2027 per complessivi 4,375 milioni, di cui 3,375 milioni di euro per servizi a imprese e territori e 1 milione per il potenziamento delle infrastrutture e per un nuovo hub dell’innovazione. Si tratta del potenziamento della Retegestita da Lazio Innova attraverso un pacchetto ...