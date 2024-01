La nuova vita di Andrea Agnelli ad Amsterdam | «Sono stato in difficoltà | ma quante lezioni La SuperLega? Lasciateci lavorare e vedrete»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non ha perso la verve, a poco più di un anno dall’addio alla guida della Juventus, sotto il peso dell’inchiesta sulle plusvalenze oltre che del caso. Il rampollo di casaha subito quasi tre anni di inibizione da ruoli nel mondo del calcio da parte della procura Figc, ed è sotto indagine della giustizia ordinaria per le presunte manipolazioni del mercato e falso in bilancio. Ma nel frattempo si è anche risposato, e ha scelto per sé e la sua famiglia unacasa:. È qui che torna a parlare in pubblico dopo mesi, in una conversazione col Financial Times. «Ho aperto una pagina bianca», racconta a Murad Ahmed, che lo punzecchia chiedendo se abbia scelto l’Olanda per il suo sistema fiscale vantaggioso o per sfuggire alle intercettazioni degli ...